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فيديو: 9 ملايين مشاهدة لـ"7 استخدامات للشمَّاعات"

11/12/2016

حصد مقطع مصور لـ7 طرق مبتكرة لاستخدام شماعات الملابس "السِلك" نحو 9 ملايين و150 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف تفاعل وتعليق ومشاركة، في أقل من 3 أيام من نشره على صفحة 5-Minute Crafts بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهر الفيديو 7 استخدامات مبتكرة للشماعة السلك، حيث يمكن طيها بشكل معين لتعليق أغطية أواني الطهي عليها، كما يمكن قطعها من المنتصف لوضع باكورة مناديل الحمامات بداخلها، أيضاً يمكن ثنيها في شكل دائرة وتزيينها بشكل بسيط لتعليق المناشف عليها.

كما يمكن استخدامها في عمل تزينات رائعة في المناسبات، ويمكن طيها بشكل معين لتتحول بكل سهولة إلى قاعدة للتابلات وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة المسطحة، كما يمكن تحويلها إلى حاملة كتب، وأخيراً يمكن أن تسع عدة شماعات أصغر للرفائع.

 

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