شاهد: يتظاهر بالاحتضار هرباً من الاستحمام

تظاهر كلب أسود يدعى "تريس" بالاحتضار والموت، هرباً من الاستحمام، معبراً عن اعتراضه على طريقته الخاصة في تصرف طفولي نادر وغريب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأثبت تريس بتصرفه أن الكلاب كالأطفال تماما أحيانا تكره الاستحمام، ولها طريقتها الخاصة في الهرب والاعتراض، حيث أوضح مقطع مصور كيف تظاهر تريس بالموت وهو ملقى على الأرض حتى يتجنب الاستحمام.

وحاولت مالكته "مولي" التي تعيش في برا ندون بولاية ميسيسبي الأمريكية، رفعه من على الأرض وجذبه من ذراعيه؛ لكنه رفض التحرك متظاهراً بالموت ببراعة، وحينما فشلت في دحض إصراره على عدم الاستحمام قامت بجره من قدميه إلى حوض الاستحمام، وسط قهقهات زوجها.

وتصف مولي كلبها تريس بأنه الأكثر هدوءًا ومحبة وودًا، معبرة عن حبها لهذا العملاق اللطيف الذي فكر بدهاء للهرب من الاستحمام، قائلة "أنا محظوظة بتريس".