شاهد: لحظة وقوع انفجار إسطنبول

سمع دوي انفجارين قويين في إسطنبول مساء اليوم السبت بالقرب من ملعب فودافون أرينا على الجانب الأوربي من المدينة، مما أسفر عن سقوط نحو 13 قتيلا على الأقل.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابا يعزف على "جيتار"، وفجأة ظهرت كتلة لهب من خلفه، حيث وقع الانفجار.

وشوهدت سيارات الإسعاف والإطفاء تهرع إلى موقع الانفجارين.

وذكرت قناة "سي إن إن تيرك" أن الشرطة المحتشدة عند الملعب ربما تكون الهدف من الهجوم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو : "الجهات المختصة تفيد باحتمال وجود سيارة مفخخة أمام ملعب فودافون أرينا، الذي شهد اليوم مباراة كرة قدم بين ناديي بشكتاش وبورصا سبور، في مكان وجود شرطة مكافحة الشغب والمنطقة المخصصة لخروج مشجعي نادي بورصا سبور"، بحسب الأناضول.