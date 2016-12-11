البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة وقوع انفجار إسطنبول

10/12/2016

سمع دوي انفجارين قويين  في إسطنبول مساء اليوم السبت بالقرب من ملعب فودافون أرينا على الجانب الأوربي من المدينة، مما أسفر عن سقوط نحو 13 قتيلا على الأقل.    

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابا يعزف على "جيتار"، وفجأة ظهرت كتلة لهب من خلفه، حيث وقع الانفجار.

وشوهدت سيارات الإسعاف والإطفاء تهرع إلى موقع الانفجارين.  

وذكرت قناة "سي إن إن تيرك" أن الشرطة المحتشدة عند الملعب ربما تكون الهدف من الهجوم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو : "الجهات المختصة تفيد باحتمال وجود سيارة مفخخة أمام ملعب  فودافون أرينا، الذي شهد اليوم مباراة كرة قدم بين ناديي بشكتاش  وبورصا  سبور، في مكان وجود شرطة مكافحة الشغب والمنطقة المخصصة لخروج مشجعي  نادي بورصا سبور"، بحسب الأناضول.

     

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)