شاهد: كيف تستفيد من الجينز التالف؟

حصد مقطع مصور لإعادة استخدام الجينز القديم أو التالف بطريقة مبتكرة، أكثر من 8 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت صفحة 5-Minute Crafts على فيسبوك، الفيديو الذي يوضح كيفية إعادة استخدام بنطال جينز قديم وتالف، بحيث يمكن الاستفادة منه بطريقة مبتكرة.

وأوضح الفديو كيفية أن يتحول الجينز التالف إلى أداة لحمل أدوات الزراعة في حديقة المنزل أو حمل أية أشياء أخرى أثناء إنجاز عمل ما، بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.

وحقق الفيديو نحو 8 ملايين و36 ألف مشاهدة خلال 8 ساعات على نشره بموقع فيسبوك، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف تفاعل وتعليق ومشاركة.

ونشر موقع "برايت سايد" من قبل 20 استخدامًا مبتكرًا للاستفادة من الجينز التالف، حيث تم تحويله إلى عرائس أنيقة ولعب أطفال مذهلة، وحاملات لها أكثر من استخدام، وحقائب يدوية راقية، وأغطية، وحافظة أقلام، وأشكال أنيقة على موائد الطعام.