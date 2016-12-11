شاهد: عرض مذهل لأسماك "شيطان البحر" أمام الغواصين

رصدت غواصة أمريكية لقطات مذهلة لمجموعة من أسماك المانتا العملاقة والمعروفة باسم "شيطان البحر" وهي تؤدي استعراضاً راقصاً على أضواء الأشعة، فوق رؤوس عدد من الغواصين قرب البر الرئيسي لشاطئ هاواي.

ونشرت قناة "Caters" على يوتيوب، مقطعًا مصورًا يظهر الأسماك الضخمة وهي تناور بعضها في وئام تام، وتتمايل يمينًا وشمالاً بجناحيها اللذين يشبهان جناحي الطائرة، وتقوس ظهرها أكثر من مرة حول نفسها، بالإضافة إلى فمها الكبير جدًا المفتوح عن آخره، والذي يمكنه ابتلاع شخص كامل، في عرض ساحر لم يسبق له مثيل.

وقالت جينا سبيسارد إحدى المستكشفات -من ولاية أوريغون الأمريكية- والتي رصدت اللحظة النادرة، إنها لم تر شيئًا مثل هذا من قبل، معبرة عن اندهاشها وتعطشها لتكرار الأمر.