شاهد: "توني إردمان" يفوز بجائزة أفضل فيلم أوربي

فاز الفيلم الكوميدي الألماني "توني إردمان" للمخرجة مارين آدي، بجائزة أفضل فيلم أوربي، وفقا لما أعلنته أكاديمية السينما الأوربية في حفل بمدينة فروكلاف البولندية، مساء السبت.

كما حصل فيلم المخرجة آدي على 4 جوائز أخرى تضمنت جائزة أفضل ممثلة أوربية، للألمانية ساندرا هيلر، فيما حصل الممثل النمساوي بيتر سيمونيشيك على جائزة أفضل ممثل أوربي عن تجسيده لشخصية توني إردمان.

كما حصلت آدي على جائزة أفضل مخرجة أوربية وأفضل كاتبة سيناريو، وقالت المخرجة البالغة من العمر 39 عاماً، في حفل توزيع الجوائز مازحة تعليقاً على عدد الجوائز "آمل ألا يكون ذلك مملاً".

يذكر أن فيلمها الكوميدي الذي يمزج بين الفرح والحزن ويتناول علاقة أب بابنته، قد ترشح لعدة جوائز دولية هذا العام.