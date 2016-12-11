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شاهد: اللقطات الأولى لتفجير بالكنيسة البطرسية في القاهرة

11/12/2016

هز انفجار الكنيسة البطرسية، صباح الأحد، بمحيط الكاتدرائية المرقسية "مقر الأقباط الأرثوذكس" في منطقة العباسية شرقي العاصمة المصرية القاهرة، ما أدى لسقوط نحو 25 قتيلاً وعشرات الجرحى، حسبما أعلن التليفزيون المصري الرسمي نقلاً وزارة الصحة.

وقال مسؤولون أمنيون إن التفجير وقع قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقال وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين إنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات لتلقى العلاج، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بحدوث انفجار في نطاق الكنيسة البطرسية بالعباسية أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

وأضاف أنه انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية وقوات الحماية المدنية ورجال المفرقعات لمكان البلاغ، حيث تبين وقوع العديد من الوفيات والمصابين وجار حصرهم، فيما كلف النائب العام المصري نيابة أمن الدولة بفتح تحقيق في الحادث. 

وتصدر هاشتاج "#الكنيسة_البطرسية" تويتر مصر، بعد سويعات قليلة من وقوع الانفجار، فيما نشرت مواقع مصرية مقاطع مصورة تداولها نشطاء للحظات الأولى لوقوع الانفجار.

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