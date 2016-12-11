شاهد: الاعتداء على إعلاميين مصريين عقب تفجير كنيسة بالقاهرة

اعتدى متظاهرون غاضبون على عدد من الإعلاميين المصريين أمام كنيسة تعرضت للتفجير اليوم الأحد بحي العباسية شرقي القاهرة.

وأظهرت لقطات مصورة محاولة عدد من المتظاهرين الاعتداء على المذيع أحمد موسى والمذيعة ريهام سعيد وطواقمهما أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية اليوم (الأحد) وأسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

ويظهر في اللقطات الحرس الخاص بالمذيعين وعدد من رجال الأمن وهم يحاولون إبعاد المتظاهرين عن الإعلاميين.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين اعتدوا أيضا بالضرب على إعلاميين آخرين من بينهم المذيعة لميس الحديدي.

وقال مسؤولون أمنيون إن التفجير وقع قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقال وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين إنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات لتلقى العلاج، ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.