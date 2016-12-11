شاهد| إعلامي مصري: الإخوان فجروا الكنيسة من داخل السجون

اتهم الإعلامي والنائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن الانفجار الذي استهدف كنيسة تقع داخل محيط كاتدرائية الأقباط بالقاهرة اليوم الأحد.

وقال بكري في مداخلة هاتفية على فضائية مصرية اليوم، إن جماعة الإخوان هي التي قامت بالتفجير، متهما الجماعة بأنها اعتدت على الكاتدرائية قبل ذلك، وعندما قاطعته المذيعة بأن الإخوان داخل السجون، فكيف يقومون بمثل هذه العمليات؟ قال إنهم يقومون بها من داخل السجون عن طريق عناصرهم في الخارج.

وقتل 25 شخصا، فيما أصيب 49 آخرون في انفجار استهدف الكنيسة البطرسية داخل محيط كاتدرائية الأقباط بالقاهرة، ولم تعلن أي حركة مسؤوليتها عن الهجوم.