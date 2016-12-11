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النظام السوري يعترف بسيطرة تنظيم الدولة على تدمر

11/12/2016

مقاتلون من تنظيم الدولة – أرشيف

اعترف النظام السوري بسيطرة تنظيم الدولة على مدينة تدمر التاريخية، وقال إن قواته تسلك كل السبل لاستعادتها.

وفي أول اعتراف رسمي للنظام بسقوط تدمر مرة ثانية في أيدي تنظيم الدولة نقلت قناة الإخبارية الحكومية عن محافظ حمص طلال البرازي قوله إن قوات النظام انسحبت من المدينة.

ونسب التلفزيون السوري للمحافظ قوله إن جيش النظام يستخدم كل السبل المتاحة لمنع من وصفهم الإرهابيين من البقاء في تدمر.

وكانت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة قد أعلنت أن مقاتلي التنظيم أحكموا سيطرتهم على المدينة اليوم الأحد بعد تراجع لفترة قصيرة في مواجهة ضربات جوية روسية عنيفة لمواقعهم.

وهذه هي المرة الثانية التي يسيطر فيها التنظيم على المدينة ذات الأهمية التاريخية بعد أن كانت قوات النظام قد تمكنت من إخراجهم منها قبل 8 أشهر.

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