الاثنين: مصر تتسلم أولى غواصاتها الأربع من ألمانيا

صورة للغواصة نشرها المتحدث باسم الجيش المصري

أعلنت وزارة الدفاع المصرية تسلمها، غدا (الاثنين) الغواصة الأولى ضمن صفقة تشمل أربع غواصات ألمانية، دعما لقوات البلاد البحرية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم (الأحد): "من المنتظر أن تتسلم مصر الغواصة الأولى من ألمانيا، غدًا الاثنين".

وأوضح سمير أن "الغواصة من طراز 1400 /209 سيتم تسليمها ويرفع العلم المصري عليها في مراسم خاصة في مدينة كييل الألمانية".

وأضاف أن "الغواصة تأتي ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد".

وذكر سمير أن "الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة تيسن كروب، تُعد إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعما لقدرتها على حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية للبلاد".

ومنذ وصول عبدالفتاح السيسي في يونيو/ حزيران 2014 إلى سدة الحكم في مصر، تشهد مصر اهتماما غير مسبوق بالتسليح، حيث عقدت القوات المسلحة المصرية عددا من الصفقات العسكرية، مع عدة دول بينها روسيا وفرنسا وألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن اللواء بحري أسامة منير ربيع قوله إن الغواصة ستصل المياه الإقليمية المصرية مطلع عام 2016.

وهذه الغواصة ضمن 4 غواصات تعاقدت عليهما مصر في صفقتين منفصلتين، أولاهما عام 2012، وتضمنت غواصتين، سيتم تسليمهما العام المقبل، والثانية تضمنت غواصتين أيضا سيتم تسليمهما عام 2018.

ولم تتضح القيمة الإجمالية للصفقتين، لكن صحيفة الأهرام الحكومية نقلت عن مصادر ألمانية أن الصفقة الثانية والتي تتضمن غواصتين، تتجاوز قيمتها نصف مليار يورو (527 مليون دولار).