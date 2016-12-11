البث الحي
منوعات

الاثنين: مصر تتسلم أولى غواصاتها الأربع من ألمانيا

11/12/2016

صورة للغواصة نشرها المتحدث باسم الجيش المصري

أعلنت وزارة الدفاع المصرية تسلمها، غدا (الاثنين) الغواصة الأولى ضمن صفقة تشمل أربع غواصات ألمانية، دعما لقوات البلاد البحرية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم (الأحد): "من المنتظر أن تتسلم مصر الغواصة الأولى من ألمانيا، غدًا الاثنين".

وأوضح سمير أن "الغواصة من طراز 1400 /209 سيتم تسليمها ويرفع العلم المصري عليها في مراسم خاصة في مدينة كييل الألمانية".

وأضاف أن "الغواصة تأتي ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد".

وذكر سمير أن "الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة تيسن كروب، تُعد إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعما لقدرتها على حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية للبلاد".

ومنذ وصول عبدالفتاح السيسي في يونيو/ حزيران 2014 إلى سدة الحكم في مصر، تشهد مصر اهتماما غير مسبوق بالتسليح، حيث عقدت القوات المسلحة المصرية عددا من الصفقات العسكرية، مع عدة دول بينها روسيا وفرنسا وألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن اللواء بحري أسامة منير ربيع قوله إن الغواصة ستصل المياه الإقليمية المصرية مطلع عام 2016.

وهذه الغواصة ضمن 4 غواصات تعاقدت عليهما مصر في صفقتين منفصلتين، أولاهما عام 2012، وتضمنت غواصتين، سيتم تسليمهما العام المقبل، والثانية تضمنت غواصتين أيضا سيتم تسليمهما عام 2018.

ولم تتضح القيمة الإجمالية للصفقتين، لكن صحيفة الأهرام الحكومية نقلت عن مصادر ألمانية أن الصفقة الثانية والتي تتضمن غواصتين، تتجاوز قيمتها نصف مليار يورو (527 مليون دولار).

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)