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إيران توقع صفقة طائرات بقيمة 16.6 مليار دولار مع بوينغ

11/12/2016

الجانبان وقعا الاتفاق اليوم الأحد في طهران

وقعت شركة بوينغ اليوم الأحد اتفاقا رسميا مع الخطوط الجوية الإيرانية لبيع 80 طائرة ركاب.

ووُقع الاتفاق في العاصمة الإيرانية طهران. ومثل الجانب الإيراني فرهاد بارفاريش، رئيس الخطوط الإيرانية، بينما وقع الاتفاق من جانب بوينغ فليشتر باركدول، المدير الإقليمي للشركة.

وتشمل الصفقة 50 طائرة من طراز 8-MAX-737  رفيعة البدن و30 طائرة من عائلة 777 مناصفة بين طائرة الجيل الحالي 300ER-777  وطائرة الجيل المقبل 777-9 وهي طائرة ذات محركين تسع 406 مقاعد من المقرر أن تدخل الخدمة في 2020.

وقالت بوينغ إنها التزمت بشروط ترخيص البيع الممنوح من الخزانة الأمريكية في سبتمبر/أيلول عقب اتفاق مبدئي مع الخطوط الإيرانية في يونيو/حزيران.

وشمل الاتفاق 100 طائرة حيث سيجري تأجير بقية الطائرات.

وأوضحت بوينغ أن قيمة الصفقة تبلغ 16.6 مليار دولار حسب قائمة الأسعار.

وأضافت في بيان: "نسقت بوينغ مع الحكومة الأمريكية عل مدى العملية حتى مرحلة البيع والشركة مستمرة في الالتزام باشتراطات الترخيص مع انتقالها لتنفيذ اتفاق البيع".

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