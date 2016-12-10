وزير الخارجية الألماني: الكلام يعجز عن وصف الوضع في حلب

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير

دعا مسؤولون بوزارات الخارجية من الشرق الأوسط والغرب كانوا مجتمعين في باريس لإجراء محادثات حول سورية، اليوم السبت، النظام السوري إلى السماح للمدنيين والمسلحين بالجلاء عن الأجزاء التي يسيطر عليها المسلحين في حلب.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "نطالب النظام السوري ومعه إيران وروسيا بالسماح للناس بمغادرة مناطق القتال".



وأضاف شتاينماير أن الكلام يعجز عن وصف الوضع فى مدينة حلب، وقال:" ينقصنا في الوقت الراهن حتى اللغة، فنحن نفتقر إلى الكلمات التي نصف بها ما يحدث فعليا في حلب".

جاء ذلك فيما اجتمع خبراء عسكريون ودبلوماسيون من روسيا والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، من أجل "محاولة لتجسيد تفاصيل وسيلة ممكنة – وأشدد على وصف ممكنة – لمحاولة إنقاذ الأرواح"، على حد قول وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.

وخلال حديثه في باريس طالب كيري الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته روسيا بإظهار "قليل من الرحمة"، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه من الممكن إيجاد طريق للتحرك نحو الأمام في هذه الأزمة، ومؤكدا على أن هذا يتوقف على روسيا.

وأكد كيري على أن المسألة تنصب حاليا على ضرورة الحيلولة دون تدمير حلب، متهما النظام في دمشق بأنه يقترف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال "التدمير الذي لا يميز بين الناس".

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت أن المعارضة السورية على استعداد لإجراء مباحثات غير مشروطة، حيث أعلن منسق المعارضة السورية رياض حجاب ذلك من قبل.

