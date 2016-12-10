مقتل 13 شخصا على الأفل في تفجيرات إسطبنول

سيارات الإسعاف تنقل المصابين – مواقع التواصل

قالت مصادر أمنية تركية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 38 آخرون جراء انفجارين قويين في اسطنبول مساء السبت بالقرب من ملعب فودافون أرينا على الجانب الأوروبي من المدينة.

وشوهدت سيارات الإسعاف والإطفاء تهرع إلى موقع الانفجارين.

وأكدت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية وقوع الانفجارين، لكنها لم تذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت قناة "سي إن إن تيرك" أن الشرطة المحتشدة عند الملعب ربما تكون الهدف من الهجوم.

ونقلت محطة "إن تي في" الخاصة عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القول إن نحو 20 شخصا على الأقل أصيبوا.

وأضاف: "الجهات المختصة تفيد باحتمال وجود سيارة مفخخة أمام ملعب فودافون أرينا، الذي شهد اليوم مباراة كرة قدم بين ناديي بشكتاش وبورصا سبور، في مكان وجود شرطة مكافحة الشغب والمنطقة المخصصة لخروج مشجعي نادي بورصا سبور"، بحسب الأناضول.

