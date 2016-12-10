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لحظة بلحظة.. تغطية تفجيرات إسطنبول

10/12/2016

قالت مصادر أمنية تركية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 38 آخرون جراء انفجارين قويين في إسطنبول مساء اليوم السبت بالقرب من ملعب فودافون أرينا على الجانب الأوربي من المدينة.

ونوافيكم هنا بآخر الأخبار العاجلة:

 – وزير داخلية تركيا: أحد انفجاري إسطنبول يعتقد أنه هجوم انتحاري

 – وزير النقل التركي على تويتر: انفجار إسطنبول عمل إرهابي

– مراسل الجزيرة: نحو 20 جريحا في انفجار سيارة قرب حافلة للشرطة بإسطنبول.

– قناة سي.إن.إن.ترك: سماع دوي انفجار في ميدان تقسيم وسط إسطنبول.

– رويترز: تفجير وقع قرب استاد بشيكتاش بعد ساعتين من انتهاء مباراة لكرة قدم.

– شهود عيان: الشرطة التركية فرضت طوقا أمنيا حول الاستاد عقب التفجير.

– لقطات بثها التلفزيون التركي أظهرت اشتعال النيران خارج استاد بشيكتاش.

– مراسل الجزيرة: انفجاران وقعا مساء السبت في حديقة عامة بحي بشيكتاش في إسطنبول.

المصدر : الجزيرة مباشر
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