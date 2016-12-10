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ضحية حادث يعود للحياة في ثلاجة الموتى بجنوب أفريقيا

10/12/2016

ضحية حادث يعود للحياة في ثلاجة الموتى بجنوب أفريقيا- أرشيف

عُثر على سائق دراجة نارية في جنوب أفريقيا على قيد الحياة في ثلاجة مشرحة عندما ذهبت عائلته للتعرف على جثته في اليوم التالي للحادث لكنه توفي في وقت لاحق بالمستشفى.

وكان الضحية الذي لم يكشف عن هويته قد أصيب في حادث تصادم مساء يوم الاثنين على طريق في إقليم كوازولو ناتال في جنوب شرق البلاد ونقل إلى المشرحة في دربان.

لكن مسؤولا بوزارة الصحة في الإقليم قال إن عاملين بالمشرحة لاحظوا في صباح اليوم التالي أن الرجل يتنفس وقلبه ينبض فسارعوا بنقله إلى مستشفى حيث تمكن أطباء وممرضات من إنعاشه وتدفئته؛ لكنه توفي في وقت لاحق.

وقالت سلطات الصحة في إقليم كوازولو ناتال إنهم فتحوا تحقيقا في الحادث.

وقال بيان لوزارة الصحة بالإقليم "وفاة أي شخص هي تجربة مؤلمة ويمكن للوزارة أن تؤكد أن هناك تحقيقا داخليا جاريا."

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