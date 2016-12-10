شاهد: نجل الرئيس المصري المعزول يكشف سبب اعتقاله

قال المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن النظام المصري اعتقله بهدف الضغط على الأسرة بعدما طالبت بتدويل قضية والده، بسبب حرمان السلطات مرسي من لقاء محاميه أو أي من أفراد أسرته طوال أكثر من 3 سنوات.

وقال أسامة مرسي في الجلسة التي عقدت في ظروف أمنية مشددة إن "التصعيد اللي تم منذ عدة شهور مرتبط ارتباط وثيق بتدويل قضية منع والدي من الزيارة بشكل تعسفي على غير أساس من القانون".

وكانت أسرة مرسي قد قالت وجهت شكوى للأمم المتحدة بسبب منع مرسي من لقاء أي من أفراد الأسرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وكشف أسامة مرسي أنه تلقى مكالمة تهديد من لواء بالأمن الوطني، تطالبه بالسكوت وإلا فإنه سيتعرض للاعتقال.

وأوضح أنه لم يتم إبلاغه على الإطلاق بهذه القضية من قبل، ولم يُسمح له بالاطلاع على أوراقها رغم كونه محاميا، ورغم أنه معلوم السكن والعمل والإقامة، وإن عملية اعتقاله تمت على خلاف القانون.

وحمّل أسامة مرسي المحكمة مسؤولية المعاملة السيئة التي تعرض لها منذ اعتقاله قبل يومين، مؤكدا أنه لم يتمتع بأي من حقوق المحبوس احتياطيا، فلم يتناول طعاما، ولم يشرب إلا ماء من صنبور رديء، طوال يومين، فضلا عن عدم السماح له بلقاء أي محام.

وخلال فض أحراز القضية كشف أسامة مرسي أن من بين المضبوطات التي صادرتها قوات الأمن هدايا نقدية تلقاها من أقاربه عقب ولادة ابنه محمد قبل عشرة أيام.

