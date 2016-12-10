شاهد: فتحي سرور يترافع عن صفوت الشريف أمام محكمة النقض بمصر

ألغت محكمة النقض المصرية حكما بسجن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأحد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية كسب غير مشروع وقررت إعادة محاكمته ونجله.

وأظهر تسجيل مصور وصول فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وأحد أبرز رموز نظام مبارك، صباح اليوم للترافع عن الشريف ونجله أمام المحكمة.

وكان سرور، ويحمل درجة الدكتوراة في القانون، قد سبق اتهامه عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 في جرائم جنائية بينها التحريض على قتل المتظاهرين يوم 28 يناير/كانون ثان فيما عرف إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، فضلا عن اتهامه في جرائم كسب غير مشروع.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول صفوت الشريف أنه حصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه.

وشغل الشريف مناصب عدة خلال حكم الرئيس المخلوع، بينها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير للإعلام، ورئيس لمجلس الشورى وأمين عام للحزب الوطني المنحل.