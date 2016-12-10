شاهد: برشلونة يستعيد انتصاراته بثلاثية لسواريز وميسي

استعاد فريق برشلونة، اليوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بفوز على أوساسونا بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمسابقة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم مع ديبورتيفو لاكورونيا، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 7 نقاط في المركز العشرين والأخير ليتلقى الهزيمة العاشرة له هذا الموسم.

جاء الشوط الأول صعبًا على الفريق الكتالوني الذي فشل في اختراق الدفاع المتكتل للمنافس.

في المقابل، اعتمد أوساسونا على الهجمات المرتدة، وهددوا مرمى الألماني تير شتيجن حارس برشلونة في محاولتين عن طريق سيرجيو ليون وميجيل كويفاس.

كما تكفل حارس مرمى أوساسونا ناوزيت أليمان والقائم بحرمان برشلونة من التقدم خلال الشوط الأول؛ حيث أهدر ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وصامويل أومتيتي، وأندريس إنيستا، فرصا تهديفية للنادي الكتالوني.

كما تعاطف القائم مع أوساسونا في الدقيقة 15 عندما سدد سواريز كرة قوية اصطدمت بالقائم.

وتغيرت الأمور كثيرا في شوط المباراة الثاني عن سابقه؛ حيث استحوذ لاعبو برشلونة على ملعب المباراة، وجاءت الدقيقة 59 لتشهد معها فرصة التقدم عندما مرر جوردي ألبا كرة عرضية وضعها سواريز بسهولة في المرمى الخالي من حارسه.

وكثف لاعبو برشلونة من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما تحقق في الدقيقة 73 عن طريق ميسي، الذي تلقى عرضية من ألبا وضعها في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

ومع حلول الدقيقة 92 أضاف برشلونة الهدف الثالث، عندما انطلق ميسي بالكرة وراوغ أكثر من مدافع وسدد كرة قوية في المرمى لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد.

وبهدفي اليوم اعتلى ميسي صدارة هدافي الموسم الحالي برصيد 11 هدفًا وبفارق هدف عن زميله سواريز، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف ريال مدريد.

كما تمكن الفريق الكتالوني، بفضل فوز اليوم، من إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذي تعرض له مؤخرا بعد ثلاث تعادلات متتالية أمام مالقة سلبيًا، وريال سوسيداد وريال مدريد بنتيجة واحدة وهي 1-1.