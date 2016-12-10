شاهد : المعارضة السورية بصدد الانتقال لاستراتيجية جديدة

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، أنه بصدد الانتقال إلى إستراتيجية جديدة في مواجهة النظام ، وقال إن الهدف من الإستراتيجية الجديدة هو الانتقال إلى مرحلة ثورية أخرى.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، في مؤتمر صحفي في إسطنبول ، إن هذه الاستراتيجية ستعرض على الشعب السوري في غضون 15 يوما من أجل أن تحظى بدعمه.

وأشار العبدة إلى أنه تمت مناقشة المبادرة التي قدمتها الفصائل المسلحة بخصوص الوضع في حلب، موضحا أنها تمثل مخرجا مشرفا للمجتمع الدولي وأنها تعمل على حماية المدنيين ورعايتهم وتأمين حياتهم.

وأوضح أن المبادرة أعطت الأولية لخروج الجرحى رغم أن النظام عطل عملية الخروج بقصفه المتواصل.

وقال "إن الشعب السوري استمر في الصمود رغم التدخل الروسي وتدخل 65 من المليشيات الطائفية من مختلف الدول ، مشيرا إلى أن الثوار سيبقون في حلب دفاعا عن أهلنا في حلب".

وأضاف العبدة أن هدف الثورة السورية هو حماية المدنيين وأن المدن المفتوحة الخالية من الوجود العسكري ووجود إدارة مدنية لتسيير شؤونها هو ما تطالب به حاليا في كل المناطق.