البث الحي
منوعات

شاهد: السيسي يبدي إعجابه بتلاميذ تجاهلوه خلال إحدى زياراته

10/12/2016

أبدى عبد الفتاح السيسي إعجابه بتلاميذ في مدرسة للتعليم الأساسي بإحدى الدول التي لم يفصح عن اسمها، على الرغم أن أحدا من التلاميذ لم يعره انتباهه، قائلا: "محدش فيهم أعارني انتباهه، ولا كأني ولا (أحد من ) المجموعة اللي معايا واقف ".

وأضاف السيسي خلال كلمة له في الحوار الشهري الأول للشباب أن تربية هؤلاء التلاميذ أنتجت شخصية تتمتع بالانضباط والانصياع للقيادة والتعاون مع الفريق.

وأكد السيسي أن الشخصية المصرية تحتاج إلى إعادة الصياغة من جديد، قائلا: "أريد صياغة الشخصية المصرية الكاملة، أنا عايز أصيغ إنسان، وصياغة الإنسان لها محاور كثيرة أهمها التعليم".

وأشار إلى أن صياغة الشخصية تحتاج إلى عدة محاور منها التعليم والمعرفة بالتعاون مع الكنائس والمساجد على حد قوله.

وأضاف السيسي "أنا لست ضد الإعلام والإبداع والثقافة، ولو عايزين إنسان نحط في الاعتبار المحاور الأخرى والمجتمع يبقى مستعد ويتناغم معانا ويقبل ده، عايزين إنسان يتعامل مع الناس بشكل متكامل لازم يبقى كلنا هدفنا كده".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)