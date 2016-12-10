شاهد: السيسي يبدي إعجابه بتلاميذ تجاهلوه خلال إحدى زياراته

أبدى عبد الفتاح السيسي إعجابه بتلاميذ في مدرسة للتعليم الأساسي بإحدى الدول التي لم يفصح عن اسمها، على الرغم أن أحدا من التلاميذ لم يعره انتباهه، قائلا: "محدش فيهم أعارني انتباهه، ولا كأني ولا (أحد من ) المجموعة اللي معايا واقف ".

وأضاف السيسي خلال كلمة له في الحوار الشهري الأول للشباب أن تربية هؤلاء التلاميذ أنتجت شخصية تتمتع بالانضباط والانصياع للقيادة والتعاون مع الفريق.

وأكد السيسي أن الشخصية المصرية تحتاج إلى إعادة الصياغة من جديد، قائلا: "أريد صياغة الشخصية المصرية الكاملة، أنا عايز أصيغ إنسان، وصياغة الإنسان لها محاور كثيرة أهمها التعليم".

وأشار إلى أن صياغة الشخصية تحتاج إلى عدة محاور منها التعليم والمعرفة بالتعاون مع الكنائس والمساجد على حد قوله.

وأضاف السيسي "أنا لست ضد الإعلام والإبداع والثقافة، ولو عايزين إنسان نحط في الاعتبار المحاور الأخرى والمجتمع يبقى مستعد ويتناغم معانا ويقبل ده، عايزين إنسان يتعامل مع الناس بشكل متكامل لازم يبقى كلنا هدفنا كده".