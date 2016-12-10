شاهد: البايرن يتصدر الدوري الألماني بخماسية أمام فولفسبورغ

استعاد بايرن ميونيخ، حامل اللقب، صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فوزه 5-صفر على فولفسبورج السبت.

ووضع إرين روبن فريق بايرن في المقدمة بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 22 قبل أن يضاعف روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بعد ذلك بأربع دقائق من مدى قريب.

وهز المهاجم البولندي الشباك مرة أخرى بعد أن حول تسديدة من توماس مولر إلى داخل المرمى بعد ساعة واحدة من اللعب.

وكسر مولر صيامه عن التهديف هذا الموسم – والذي دام لنحو 999 دقيقة – بهدف في الدقيقة 76.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن للصحفيين: "أنا سعيد من أجل توماس وخاصة لأنه سجل اليوم. لكنه يقدم عملا جيدا للغاية في الملعب حتى وإن أخفق في التسجيل".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كان أداء جيدا للغاية من فريقنا".

وأكمل البرازيلي دوغلاس كوستا الخماسية قبل أربع دقائق من نهاية المباراة ليرفع بايرن رصيده إلى 33 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن لايبزيج.