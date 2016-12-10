شاهد: أرسنال يتقدم لصدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على ستوك سي

تصدر فريق أرسنال الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب تشيلسي بفوزه على فريق ستوك سيتي 3-1 اليوم السبت.

سجل أهداف أرسنال ثيو والكوت ومسعود أوزيل وألكس أيوبي ليساعدوا الفريق اللندني على التعافي من بدايته البطيئة في المباراة التي شهدت تقدم ستوك سيتي خلال النصف ساعة الأولى منها.

فقد منح التحام عنيف من جرانيت تشاكا ضد جو ألين الفرصة لتشارلي آدم لوضع ستوك في المقدمة عبر ركلة جزاء عقب 29 دقيقة بعد أن سدد اللاعب الاسكتلندي الكرة بسهولة.

وزاد ارسنال من إيقاع المباراة وتعادل قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بعد ان انقض والكوت على تمريرة عرضية من هيكتور بليرين.

وأرسل أوزيل ضربة رأس مرت من فوق رأس لي غرانت حارس ستوك ليضع أرسنال في المقدمة بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني قبل أن ينطلق أليكس أيوبي ويسدد في مرمى الضيوف ليمنح ارسنال الفوز بفارق هدفين وهو ما كان يحتاج إليه ارسنال لتصدر جدول الترتيب.

ويملك أرسنال 34 نقطة من 15 مباراة ولم يخسر منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية.

وقال أرسين فينجر مدرب ارسنال الذي تغلب 5-1 على وست هام يونايتد السبت الماضي و4-1 على بازل يوم الثلاثاء في دوري الأبطال "سجلنا العديد من الأهداف هذا الأسبوع ونقدم مسيرة رائعة لذا دعونا نحافظ على تركيزنا ونواصل الانتصارات".

وأضاف: "البداية كانت مترددة لكن عندما تلعب بفاصل زمني عدة أيام فإن الأمر يكون بحاجة لبعض الوقت منك للوصول إلى إيقاعك".