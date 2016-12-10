شاهد:انتشال أم وطفلها من تحت أنقاض مبنى في الهند

انتشل عمال الإنقاذ طفلا في الرابعة من عمره ووالدته وهما على قيد الحياة ، من تحت أنقاض مبنى انهار وأدّى لمقتل تسعة أشخاص في جنوب الهند.

وأعلنت الشرطة أن المبنى المؤلف من سبعة طوابق والذي يعيش في طابقه السفلي العمال وعائلاتهم، انهار في حيدر أباد، عاصمة ولاية تيلنغانا.

وقال مسؤول في الشرطة "يمكننا أن نؤكد ان الحصيلة بلغت تسعة قتلى، في حين تمكن عمال الإنقاذ من انتشال والدة وطفلها وهما على قيد الحياة ، ولا يزال أشخاص آخرون في عداد المفقودين.

ووعدت حكومة ولاية تيلنغانا بمعاقبة صاحب البناية لانتهاكه قواعد البناء، كما ذكرت وكالة "برس تراست أوف انديا" للأنباء.

وتقع حوادث قاتلة كثيرة في مواقع البناء في الهند وغالبا ما يعزى السبب لنقص التدابير الأمنية.

في يوليو / تموز الماضي ، قتل تسعة عمال لدى وقوع بلاطة من الأسمنت على موقع مبنى قيد الإنشاء في بومباي.