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روسيا ترفض "عريسا " لكلبة بوتين

10/12/2016

بوتين وكلبته يومي

رفضت روسيا على ما يبدو محاولة دبلوماسية من اليابان لكسب ود الرئيس فلاديمير بوتين مستغلة ولعه بالكلاب حين رفضت عرض طوكيو لإهدائه كلبا خلال قمة الأسبوع الجاري بين بوتين ورئيس الوزراء شينزو آبي.

كانت الحكومة اليابانية تعتزم أن تقدم لبوتين ذكر كلب من فصيلة أكيتا ليؤنس وحدة يومي، وهي أنثى من نفس السلالة أهدتها له طوكيو عام 2012.

لكن مسؤولا يابانيا قال إن روسيا رفضت العرض.

وقال عضو مجلس النواب كويتشي هاجيودا في تدوينة يوم الجمعة "للأسف رد علينا نظراؤنا وتبدد أملنا في تقديم عروس" ولم يذكر سببا للرفض.

ويجتمع آبي وبوتين في اليابان في 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المنتظر أن يبحثا إحياء المحادثات الأمنية واستئناف التدريب المشترك على الإنقاذ البحري الذي توقف بعد أن ضمت روسيا منطقة القرم من أوكرانيا عام 2014.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان اتفاقات تجارية.

وأثّر نزاع على مجموعة من الجزر على العلاقات بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويعرف عن بوتين حبه الشديد للحيوانات، والتقطت له عدة صور وهو يركب خيولا ويسبح مع دلافين ويداعب فهدا.

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