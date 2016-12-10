رئيس غامبيا يرفض نتيجة الانتخابات ويدعو لانتخابات جديدة

يحيى جامع رئيس غامبيا

قال يحيى جامع رئيس غامبيا يوم الجمعة إنه يرفض نتيجة انتخابات الأول من ديسمبر/ كانون الأول التي خسر فيها لصالح زعيم المعارضة أداما بارو، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة.

ويطرح الإعلان الذي جاء على شاشات التلفزيون الحكومي تساؤلات بشأن مستقبل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد نتيجة غير متوقعة للانتخابات أنهت حكم جامع الذي دام 22 عاما.

كان جامع قد اعترف بهزيمته على التلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي مما أثار احتفالات صاخبة على هزيمة حكومة تتهمها جماعات حقوق الإنسان باعتقال وتعذيب المعارضين خلال حكم الرئيس.

وقال جامع "بعد تحقيق شامل قررت رفض نتائج الانتخابات الأخيرة. أرثي المخالفات الخطيرة وغير المقبولة التي قيل أنها وقعت أثناء العملية الانتخابية". وأضاف "أوصي بإجراء انتخابات جديدة وشفافة."

وكان رد الفعل الدولي سريعا، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن رفض جامع للنتائج محاولة لتقويض الانتخابات والاستمرار في السلطة بصورة غير شرعية.

ودعا وزير خارجية السنغال مانكيور ندياي إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي، وحث جامع على احترام نتيجة الانتخابات، وحذره من الإضرار بمصالح السنغال أو مواطنيها في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا. والسنغال حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

ويمثل إعلان جامع تحديا غير متوقع لإدارة بارو المقبلة التي تصارع بالفعل لأخذ زمام السلطة والتعامل مع الجيش الذي ظل لنحو 20 عاما مواليا للرئيس.

وقال رئيس فريق بارو الانتقالي إن الرئيس المنتخب وفريقه بخير.

وقال ماي أحمد فاتي لرويترز "نتشاور بشأن ما يحب القيام به لكن بقدر ما نشعر بالقلق فقد صوت الشعب… سنحافظ على السلام والاستقرار ولن نسمح لأي شخص باستفزازنا إلى العنف."

وأظهرت النتائج الرسمية أن بارو حصل على 45.5% من الأصوات مقابل 36.7% لصالح جامع.

لكن لجنة الانتخابات المستقلة صححت النتائج لاحقا وأعطت بارو تقدما أقل ليحصل على نسبة 43.3 % من الأصوات أو ليتقدم على جامع بأقل من 20 ألف صوت.

ومن المقرر أن يتولى بارو السلطة في أواخر يناير/ كانون الثاني بعد فترة انتقالية.