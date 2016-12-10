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"السفير" اللبنانية تودع قراءها بعد 42 عاما من الصدور

10/12/2016

العدد الأول من الصحيفة صدر في 26 من مارس 1974

أعلنت صحيفة "السفير" اللبنانية اليوم السبت أنها ستتوقف عن الصدور بدءا من أوائل شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة في رسالة لقرائها اليوم السبت إن "الأزمة الخطيرة التي تهدد الصحافة في العالم أجمع، وفي الوطن العربي عموماً، تعصف بالصحف المحلية، محدودة الموارد وضيقة السوق".

وقالت الصحيفة في الرسالة إن من بين أسباب إنهاء مسيرتها بعد 42 عاما من الصدور هو انخفاض الدخل الإعلاني للصحيفة، الذي قالت إنه الأساس في تمويلها، إضافة إلى "إقفال الأسواق العربية عموماً في وجه الصحافة اللبنانية" على حد تعبير الرسالة.

وأوضحت الصحيفة، وهي قومية الاتجاه، أنها بذلت جهودا هائلة لمحاولة تجنب قرار الإغلاق، لكنها اضطرت إلى إنهاء مسيرتها في نهاية المطاف.

وأضافت أنها مرت في مسيرتها بمصاعب جمة فقالت "لقد اجتهدنا ما وسعنا الاجتهاد، وبذلنا من عرق التعب، وأحياناً من الدم، فضلاً عن مطاردتنا بالتفجيرات، وصمدنا للاجتياح الإسرائيلي وللإقفال الظالم، بالقهر أو باستغلال القضاء لأغراض لا تتصل بدوره أو برسالته".

وخُتمت الرسالة بأن الصحيفة، التي صدر العدد الأول منها في 26 من مارس/آذار 1974، ستكمل أيامها الأخيرة، حتى أوائل كانون الثاني المقبل في خدمة القارئ، وإنها ستودع القراء في رسالة أخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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