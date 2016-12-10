الأمم المتحدة تطالب بوقف المذبحة في سوريا

الجمعية العامة تطالب بوقف المذبحة في سوريا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا غير ملزم ، يطالب بهدنة فورية في سوريا والسماح بوصول المساعدات وإنهاء حصار جميع المناطق.

وأيد القرار الذي قدمته كندا بعد تعديله، 122 صوتا، مقابل 13 رافضا، وامتناع 36 عن التصويت في الجمعية التي تضم 193 دولة.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن التصويت لصالح مشروع القرار لا يملك أي صلاحيات تنفيذية، بل هو مجرد استفتاء دولي على مواقف الدول الداعمة للنظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن من الدول التي عارضت القرار روسيا وسوريا وفنزويلا وإيران ودولا في أميركا اللاتينية تدور في فلكها، في حين أن من بين الدول التي امتنعت عن التصويت أربع دول عربية هي السودان والعراق ولبنان والجزائر.

ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضوا بالجمعية العامة جميع الأطراف في الصراع السوري، خاصة النظام، الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.

ويدعو القرار إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 .