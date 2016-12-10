أوباما يأمر بمراجعة هجمات إلكترونية مرتبطة بالانتخابات

أعلنت مستشارة البيت الأبيض للأمن القومي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو أن الرئيس باراك أوباما أصدر تعليمات لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراجعة شاملة للهجمات الإلكترونية والتدخل الخارجي أثناء انتخابات الرئاسة الأخيرة وتقديم تقرير له قبل مغادرته السلطة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيريك شولتز إن المراجعة ستكون عميقة وستبحث في الموضوع على مدى بضعة أعوام بما يرجع إلى الانتخابات الرئاسية في 2008.

في سياق متصل، كثّف عدد من كبار المشرعين في الكونغرس دعواتهم لفتح تحقيق حول عمليات اختراق إلكتروني محتملة شهدتها الانتخابات الأخيرة.

وطرح مشروعون ديمقراطيون تشريعا في الكونغرس يدعو لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة وغير حزبية للنظر فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت فعلا في سير الانتخابات الأخيرة.

وفي أكتوبر / تشرين الأول اتهمت الحكومة الأمريكية رسميا روسيا بشن حملة هجمات إلكترونية استهدفت منظمات الحزب الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني ، وقال

كان أوباما قد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تلك الهجمات سيكون لها عواقب.

المراجعة وإطارها الزمني يشيران إلى أن أوباما يريد معالجة المسألة قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي شكك في دور روسيا فيما يخص القرصنة الإلكترونية، وأشاد ببوتين أثناء الحملة الانتخابية.

من جانب آخر، تعهد السيناتور الجمهوري البارز ليندساي غراهام بتوجيه لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ للتحقق بعمق في مدى الدور الذي يمكن أن تكون روسيا قد قامت به خلال هذه الانتخابات.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه التحركات في الكونغرس إلى مواجهة مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي يتأهب لاستلام السلطة في غضون أسابيع.