أشتون كارتر: أمريكا ترسل 200 جندي آخرين إلى سوريا

اشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي

قال آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي اليوم السبت إن بلاده سوف ترسل 200 جندي آخرين إلى سوريا، بما يرفع عدد القوات الأمريكية العاملة هناك إلى 500 جندي.

وقال كارتر، في كلمة خلال مؤتمر للأمن في البحرين، إن هذه القوات تشمل مستشارين وخبراء مفرقعات، سوف تساعد في تدريب الأكراد المحليين و"قوات عربية" على استعادة مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.

وقال كارتر:" إننا نساعد عشرات الآلاف من القوات السورية المحلية على عزل الرقة، التي يقفون على بعد 15 ميلا فقط منها حاليا".

وأضاف :" وفى الوقت الذى تتواصل فيه عملية عزل الرقة ووفقا للخطة الموضوعة، فإننا نساعدهم على تنشيط القوات المحلية اللازمة لتحرير المدينة".

ومن المقرر أن يبحث كارتر الأزمة السورية مع نظرائه من البحرين وألمانيا وفرنسا وتركيا في لقاء في فرنسا في وقت لاحق اليوم السبت.