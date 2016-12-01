يونيسيف: إصابات الإيدز بين المراهقين قد ترتفع 60% بحلول 2030

يتوقع أن يرتفع معدل الإصابة بالإيدز بين المراهقين إلى 60%، بحلول عام 2030، لتصل إلى 400 ألف حالة سنويًا، مقارنة بــ250 ألف حالة في العام 2015.

أعلنت ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في تقرير لها، اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز.

وحذرت المنظمة من أن هذه النسب ستتحقق إذا ظلت جهود الوصول إلى تلك الفئة العمرية المعرضة للخطر بشكل خاص، تمضي بوتيرتها الحالية.

وعن أسباب ذلك، قالت إنه نظراً للتحولات الديموغرافية، بما في ذلك النمو الحاد في فئة الشباب العمرية، فإن عدد الإصابات الجديدة، بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، ربما تتضاعف.

وأشارت المنظمة في تقريرها ، إلى أنه إذا تراجعت الجهود فإن العواقب يمكن أن تكون وخيمة، محذرة من أن تمويل جهود مكافحة الإيدز تراجع منذ عام 2014.

ونوه التقرير إلي أن الإيدز من بين أبرز الأسباب المؤدية للوفاة بين المراهقين، حيث حصد أرواح 41 ألف شخص في عام 2015 وحده.

وعلى الصعيد العالمي، كشف التقرير أن ما يقرب من مليوني مراهق، تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً، يتعايشون مع فيروس الإيدز في العام 2015.

وتعد منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، هي الأكثر تأثراً بفيروس نقص المناعة المكتسب، حيث شكلت الفتيات 3 من بين كل 4 إصابات جديدة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاماً، وفق المنظمة.

ويهاجم فيروس "الإيدز" جهاز المناعة في الجسم البشري، ويعطل عمله، ويتسبب في إصابته بالضعف والوهن ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض، لفقدانه حماية جهاز مناعة جسمه له.

وإذا لم تتم مكافحة الفيروس، يتعرض المصاب لأنواع كثيرة وخطيرة من الأمراض والسرطانات، التي تسمى "الأمراض الانتهازية"، لأنها انتهزت فرصة عجز جسم الإنسان عن الدفاع عن نفسه فهاجمته.