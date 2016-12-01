نيوزيلندية تدفع حياتها ثمناً لمحاولة إنقاذ قطتها

غايلين دفعت حياتها ثمناً لمحاولة إنقاذ قطتها (Stuff)

توفيت امرأة نيوزيلندية متأثرة بجروح أصيبت بها عندما تسلقت شجرة في محاولة لإنقاذ قطتها، بحسب ما كشف عنه الطب الشرعي اليوم الخميس.

وعلقت قدم النيوزيلندية غايلين دون (55 عاماً) في جذع ملفوف من الشجرة أثناء محاولتها إنقاذ القطة.

وكشف الطب الشرعي أن غايلين ظلت عالقة في الشجرة لمدة تراوحت بين ساعة ونصف إلى ساعتين، وذلك قبل أن يعثر عليها جيرانها ويقومون بإنقاذها.

ونقلت غايلين إلى مستشفى محلي وأدخلت العناية المركزة لكنها لقيت حتفها في الصباح التالي بسبب مضاعفات حول القدم التي ظلت عالقة في الشجرة أثرت على عضلة القلب.