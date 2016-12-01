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فيديو: 61 مليون مشاهدة لرضيع يغالب النعاس من أجل المعكرونة

1/12/2016

حصد مقطع مصور لرضيع يغالب النعاس من أجل تناول المعكرونة، نحو 61 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهر الفيديو الرضيع وهو يجلس على كرسي أمام سفرة أطفال، وهو يغالب النعاس بقوة حتى يتمكن من استكمال وجبة معكرونة سباغيتي باللحم المفروم. 

وعلى ما يبدو أن الطفل يعشق هذه الوجبة للغاية حتى أنه صارع النوم من أجل التهامها، كما أنه غطى وجهه وجسده بالصلصة كعادة الصغار أثناء تناول الطعام.

وحصد الفيديو أكثر من 59 مليون مشاهدة في أقل من يومين من نشره على صفحة UNILAD بموقع فيسبوك، كما حقق نحو مليون ونصف المليون مشاهدة منذ نشره يوم الثلاثاء بصفحة Viralvideouk على فيسبوك، بالإضافة لنحو مليوني تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بإصرار الرضيع وطريقة تناوله الطعام بكل براءة، كما انهالت التعليقات الطريفة على الفوضى التي ظهرت على وجه الرضيع ويديه ومنضدة الطعام.

 

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