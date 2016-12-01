فيديو: أم تقهر المستحيل وتمكن طفلها القعيد من المشي

ضربت إحدى الأمهات البريطانيات مثالا على الإصرار والسعي لقهر المستحيل، من خلال مثابرتها مع ابنها القعيد حتى تمكن من أن يخطو خطواته الأولى.

فعلى الرغم من الإصابة البالغة التي تعرض لها طفلها (6سنوات) وإصابته منذ شهوره الأولى بفيروس بالعمود الفقري جعله يفقد القدرة على الحركة، لكنها رفضت فقد الأمل وواصلت متابعة حالته مع عدد من أطباء العلاج الطبيعي بمختلف أنحاء أوربا حتى استطاع أن يخطو خطواته الأولى أمام زملائه في الصف الدراسي الذين واصلوا التهليل والصياح تشجيعاً له لمواصلة التقدم.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مقطع فيديو للأم وطفلها والتي وجهت نصيحة لغيرها من الأمهات بألا يفقدن الأمل أبداً في أولادهن.