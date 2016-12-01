شاهد: هدف أسطوري لحارس مرمي في شباك منافسه بالدقيقة الـ 96

في لقطة نادرة وبطريقة بهلوانية تمكن أوسكريان ماسولوكى حارس مرمى فريق باروكا الجنوب أفريقي من تسجيل هدف في مرمى منافسه أورلاندو بايرتس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي.

واقتنص الحارس الذي وقف في منطقة جزاء الفريق المنافس الكرة، وبخلفية مزدوجة سجل الكرة في شباك الحارس المنافس، ليحرز هدفا أسطوريا مكن فريقه من التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة من المباراة.

وقال موقع "سبورت 24" إن هذه الركلة من الحارس ماسورلوكي ربما تصنف كأفضل هدف لحارس مرمى من قبل الفيفا.

ويحتل فريق باروكا المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بينما يحتل أورلاندو المركز السادس بـ 17 نقطة.