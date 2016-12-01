شاهد: نجاة راكب دراجة بأعجوبة من دهس قطار

نشرت صحيفة ميترو البريطانية، لقطات مروعة لعدد من المتهورين من راكبي الدراجات النارية في منطقة كامبريدج شرق إنجلترا، وهم يخاطرون بحياتهم بتخطي حواجز القطارات وعدم الالتزام بالإرشادات.

وأظهر المقطع راكب دراجة نارية كاد يفقد حياته دهساً تحت عجلات قطار سريع حين قاد دراجته بسرعة ومحاولة العبور بشكل مباشر إلى الجهة المقابلة دون الالتفات أو الاكتراث بحواجز القطار على الجانبين.

وأنقذت العناية الإلهية الشاب بتراجعه في اللحظة الأخيرة بعدما فوجئ بالقطار، بينما ظهر آخر وهو يتخطى الحاجز المغلق سريعاً بالقفز من فوقه حاملاً دراجته فوق كتفه.

وكشفت الإحصائيات البريطانية الأخيرة عن تكرار تلك الحوادث في منطقة كامبريدج أكثر من 100 مرة في العام.