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شاهد: لحظة سقوط عجوز أثناء محاولة إنقاذها من حريق بالقاهرة

1/12/2016

تداول نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يرصد لحظة سقوط عجوز من أعلى بناية أثناء محاولة إنقاذها من حريق شب في شقتها بمنطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة.

وأظهر الفيديو محاولات الأهالي إنقاذ العجوز العالقة في شقتها بأحد الطوابق العليا في إحدى العمارات بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة، وقام عدد من الشباب بربطها بحبل وإنزالها من شرفة الشقة إلا أن الحبل فُك أو انقطع وسقطت العجوز لتلقى مصرعها على الفور.

وشب حريق هائل في شقة العجوز بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة شمالي العاصمة المصرية، ما أسفر عن تلف محتويات الشقة بالكامل ومصرع صاحبة الشقة العجوز.

وانتشرت اللقطات المروعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر لتحقق نحو 600 ألف مشاهدة خلال 16 ساعة من نشرها على موقع فيسبوك وحده.

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