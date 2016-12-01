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شاهد: لحظة افتراس أسد لمدربه المصري وسط صراخ الأطفال

1/12/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يرصد لحظة افتراس أسد لمدربه المصري وسط صراخ الأطفال في عرض ترفيهي بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وأصبحت الواقعة حديث مواقع التواصل في مصر خلال الأيام الماضية لاسيما بعد انتشار مقاطع مصورة التقطها عدد من طلاب إحدى المدارس، ترصد لحظة هجوم الأسد على مدربه إسلام شاهين (25 عاماً) وسط ذعر الحضور وصراخ الأطفال.

وأظهر أحد هذه الفيديوهات الشاب وهو يقوم بفقرة الأسود حين انقض عليه أحدهم مسبباً له جروحا خطيرة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات شرق الإسكندرية، حتى وافته المنية بعد الحادث بيومين متأثراً بجروحه.

ويعمل شاهين مدرباً للأسود في "قرية الأسد" بمدينة الإسكندرية، لكنه توفي يوم الثلاثاء متأثراً بإصابته.

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