شاهد: كيف استغل عروسان توقُف حركة المرور بأوهايو؟!

كان جيف وريبيكا باين، من سنترفيل بولاية أوهايو الأمريكية، في طريقهما إلى قاعة حفل الزفاف في وسط مدينة دايتون حين علقت حركة المرور على الطريق 35 السريع لنحو ساعة.

وفي رد فعل غير متوقع استغل العروسان توقف المرور ونزلا وسط الشارع المزدحم ليستمتعا برقصتهما الأولى على أغنية للمطربة الأمريكية أليسون كروس، في منتصف الطريق بناء على اقتراح أحد الأصدقاء المقربين لهما، وفقاً لما نشرته صحيفتا دايتون ديلي نيوز، ونيويورك ديلي نيوز، وشبكة إيه بي سي الأمريكية.

والتقط المصور ليفي كوربي تلك اللحظات الرائعة وسط دهشة سائقي السيارات على الطريق، ونشر الفيديو على صفحته بموقع يوتيوب تحت عنوان "أول رقصة لزوجين على الطريق السريع" وأشار إلى أن الزحام الذي هدد حركة المرور وأخر العروسين عن موعد زفافهما، خرج برقصة سحرية غير متوقعة على الطريق.

وحظي الفيديو باهتمام وانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية لاسيما بعدما رددت الصحف والمحطات التلفزيونية أنباء عن 5 حوادث –أصيب فيها شخص واحد- هي التي أدت إلى توقف حركة المرور على الطريق 35 السريع.

وشجع المتفرجون العروسين وشاركوهما فرحتهما وهونوا عليهما الوقت، حتى وصلا بسلام أخيراً إلى مكان حفل الزفاف، حيث كان في استقبالهما حشد من الضيوف أطلقوا هتافات فرح مدوية بمجرد ظهور العروسين على مشارف القاعة.