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شاهد: رضيعة تذهل الجميع بطريقة تحدثها في الهاتف!

1/12/2016

أذهلت رضيعة إيطالية والدتها وأبهرت الجميع بطريقة أدائها وتحدثها في الهاتف الجوال، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشر موقع "ريديت" الفيديو الذي انتشر كالفيروس على مواقع التواصل الاجتماعي ليثير دهشة الجميع، وظهرت الرضيعة خلاله وهي تطلب رقماً ما على الهاتف النقال ثم تتفوه بسيل من الكلمات المفهومة وغير المفهومة وتعبيرات وجه مثيرة وإشارات حادة ملوحة بيديها هنا وهناك كما الكبار!

وأثار أداء الرضيعة ذهول الأم التي تعتقد أن صغيرتها ربما تكون قد تأثرت بطريقة تحدثها بالهاتف أمامها والتعبير عن انفعالاتها أثناء المكالمات فحاولت تقليدها أو تقليد شقيقتها الأكبر سناً.

وتعجبت الأم من أين تعلمت طفلتها كل ذلك بالرغم من عدم تعلمها الكلام بعد! حيث نطقت كلمة "هراء" وبصقت بالأصوات وظهر الامتعاض جلياً على وجهها وتجعد جبينها غضباً وهي تلوح بيدها متكئة بذراعها على أريكة وكأنها تتحدث إلى صديق مقرب!

وحظي الفيديو الطريف بانتشار واسع المدى على شبكة الإنترنت، وعلق أحد رواد مواقع التواصل مازحاً "المستقبل للجدة الإيطالية"، وقال آخر إنه في الواقع أمر شائع جداً فالأطفال يحبون اللعب بالهواتف وتقليد الكبار.

وعلق ثالث "إنه لأمر مدهش أن طفلة في هذه السن تكون بارعة جدا في محاكاة سلوكيات والدتها، وهذا يعني أن نكون أكثر وعياً في الأشياء والتصرفات التي نفعلها أمام الأطفال".

 

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