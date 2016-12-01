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شاهد: ببغاء يشغل الإنترنت بتقليده مطربة شهيرة!

1/12/2016

حصد مقطع مصور لببغاء يقلد أغنية مطربة شهيرة، نحو مليون و600 ألف مشاهدة في أقل من 4 أيام على نشره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو 100 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وبحسب موقعي Petcha، وMashabl، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الببغاء بدأ بأداء أغنية "الثريا Chandelier" لمغنية البوب الأسترالية الشهيرة "سيا فورلر" والتي غنتها سيا لأول مرة عام 2014 ولاقت نجاحاً كبيراً.

وأثار الببغاء ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة تقليده المذهلة، ويعتقد أن مقطع الفيديو تم تصويره في الفلبين، وقام ناثان لوبيز بنشره على فيسبوك ليثير إعجاب الجميع.

 

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