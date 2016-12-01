تحطم كبسولة فضاء روسية بعد ست دقائق من إطلاقها

قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس على تويتر إن سفينة شحن غير مأهولة كانت في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية تحطمت بعد نحو ست دقائق من إقلاعها من قازاخستان.

وأضافت الوكالة أن الكبسولة بروجرس كانت تحمل أكثر من طنين ونصف من الغذاء والإمدادات للمحطة.

وأظهر تلفزيون تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاق الصاروخ الروسي سويوز حاملا الكبسولة بروجرس من قاعدة بايكونور في قازاخستان.

وأضافت روسكوزموس على موقعها الإلكتروني أنه بعد 382 ثانية فقدت أطقم التحكم الأرضي الاتصال اللاسلكي بالصاروخ.

وأوضحت روسكوزموس إن فقدان بروجرس حدث على ارتفاع نحو 190 كيلومترا.

وقالت ناسا إن الطاقم المكون من ستة أفراد على متن المحطة لا يواجه خطرا بأي شكل من الأشكال ولديه إمدادات كافية لعدة أشهر.

وهذه هي رابع عملية إطلاق إلى المحطة تفشل في العامين الماضيين بما في ذلك محاولة سابقة لبروجرس.