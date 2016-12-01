البث الحي
منوعات

تحطم كبسولة فضاء روسية بعد ست دقائق من إطلاقها

1/12/2016

قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس على تويتر إن سفينة شحن غير مأهولة كانت في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية تحطمت بعد نحو ست دقائق من إقلاعها من قازاخستان.

وأضافت الوكالة أن الكبسولة بروجرس كانت تحمل أكثر من طنين ونصف من الغذاء والإمدادات للمحطة.

وأظهر تلفزيون تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاق الصاروخ الروسي سويوز حاملا الكبسولة بروجرس من قاعدة بايكونور في قازاخستان.

وأضافت روسكوزموس على موقعها الإلكتروني أنه بعد 382 ثانية فقدت أطقم التحكم الأرضي الاتصال اللاسلكي بالصاروخ.

وأوضحت روسكوزموس إن فقدان بروجرس حدث على ارتفاع نحو 190 كيلومترا.

وقالت ناسا إن الطاقم المكون من ستة أفراد على متن المحطة لا يواجه خطرا بأي شكل من الأشكال ولديه إمدادات كافية لعدة أشهر.

وهذه هي رابع عملية إطلاق إلى المحطة تفشل في العامين الماضيين بما في ذلك محاولة سابقة لبروجرس.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)