فيديو.. أوباما: نعمل على نجاح ترمب وسألتقي به غدا

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الديمقراطيين اليوم الأربعاء على تنحية شعورهم بخيبة الأمل جانبا بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في سباق خلافة أوباما والعمل من أجل نجاح انتقال السلطة الرئاسية.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي قصير بالبيت الأبيض: "كلنا نعمل الآن من أجل نجاحه في توحيد وقيادة البلاد".

وتأتي تصريحات أوباما عقب حملة مريرة عمل فيها الرئيس الأمريكي بجد لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في مواجهة ترمب الذي تعهد بإلغاء إنجازات تشريعية وتنفيذية رئيسية لأوباما.

وأضاف أوباما: "أود التأكد من تنفيذ عملية التسليم بشكل جيد لأننا جميعا في نهاية المطاف في نفس الفريق".

وأعلن أوباما أنه سيلتقي بترمب غدا الخميس لإطلاعه على خطوات عملية نقل السلطة التي يعمل عليها فريق أوباما منذ نحو عام.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس حريص على "عملية نقل سلسة للسلطة" إلى إدارة الرئيس المنتخب.