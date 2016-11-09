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فنانون وممثلون يعتزمون مغادرة أمريكا في حال فوز ترمب

9/11/2016

كلينتون مع المغنية كاتي بيري

 

أعرب عدد من الممثلين والمغنيين المؤيدين  لمرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية  هيلاري كلينتون عن خيبة أملهم إزاء النتائج التي تشير إلى اقتراب فوز منافسها دونالد ترمب في الانتخابات .

وكان عدد من الممثلين والمغنيين منهم، لينا دونهام ومايلي سايروس وإيمي  شومير وبابرا سترايسند، قد أعلنوا أنهم سوف يغادرون الولايات المتحدة  الأمريكية في حال فوز ترمب .

وقد كتبت صحيفة ديلي ميل  البريطانية موجهه حديثها لهؤلاء الفنانين"  احجزوا تذاكركم لكندا ".

وقالت الصحيفة إن  صفحة كندا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي كتبت  "  في كندا… نشجع المهاجرين لكي يأتوا للبلاد ويجلبوا تقاليدهم الثقافية ويتشاركوا  فيها مع المواطنين الكنديين ".

وقد شهد الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة بكندا إقبالا كثيفا أدى لتعطله مرات عديدة ، في ظل ورود تقارير اقتراب فوز ترمب بالرئاسة الأمريكية.

وكتبت الممثلة جيسكا شاستين  تعليقا على أنباء اقتراب فوز ترامب بمنصب  رئيس أمريكا على صفحتها على موقع تويتر "الأمر الإيجابي هو أنه لم يعد  بوسعنا  أن نتظاهر بأنه ليس لدينا عنصرية ".

وكتبت المغنية ماندي مور " لا أستطيع أن أصدق ما آلت إليه الأمور ،  أحاول أن أبقى متفائلة ".

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