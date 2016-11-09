فلوريدا تقرّ استخدام الماريجوانا بالتوازي مع الانتخابات

صورة أرشيفية

أقر الناخبون في ولاية فلوريدا، الأكبر في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، في استفتاء جرى أمس الثلاثاء بالتوازي مع الانتخابات الأمريكية ، تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية .

وبحسب الموقع الإلكتروني لحكومة الولاية فقد أظهرت النتائج الاولية للاستفتاء أن 55.5 % من الناخبين وافقوا على القانون رقم 64 بشأن تشريع استهلاك الماريجوانا بقصد الترفيه.

وكان استهلاك الماريجوانا في هذه الولاية مسموحا فقط للأغراض الطبية.

وقد قننت أربع ولايات هي ماساتشوستس ونيت ونيفادا وأريزونا الإجراءات ، في حين تصوت أربع ولايات على قواعد حاكمة للاستخدام الطبي للماريجوانا .

وأصبحت فلوريدا، أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان, خامس ولاية تتيح استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

وتُعد الماريجوانا قانونية بالفعل في ولايات كولورادو وواشنطن وأوريغون والاسكا والعاصمة واشنطن.

كما وافقت ولايات كاليفورنيا و أركنساس ونورث داكوتا على استخدام الماريجوانا لأغراض طبية .

ويتوقع أن تؤدي القوانين الجديدة لتعزيز سوق الماريجوانا المنتعش بالفعل في الولايات المتحدة.