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شاهد: شرطة نيويورك تحاصر برج ترمب

8/11/2016

فرضت شرطة نيويورك إجراءات أمنية مشددة وحاصرت برج المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب بشاحنات ضخمة محملة بالرمال كجزء من هذه الإجراءات.

وقال مسؤولون في الشرطة إنها أغلقت بعض شوارع المدينة التي انتشر فيها أكثر من خمسة آلاف شرطي في أكبر عملية نشر لشرطة المدينة في تاريخها.

وجاء القرار بعد إعلان المرشحين الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطية هيلاري كلينتون متابعة نتائج الانتخابات من نيويورك التي تعد أكبر مدن الولايات المتحدة.

وتلقت السلطات تحذيرات من شن هجمات في عدة ولايات في يوم الانتخابات.

وهذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها مرشحا الحزبين الرئيسيين يوم الانتخابات في نيويورك منذ عام 1944 عندما حاول الحاكم الجمهوري لنيويورك توماس ديوي إزاحة المرشح الديمقراطي فرانكلين روزفلت الذي فاز بفترة ولاية رابعة غير مسبوقة في السلطة.

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