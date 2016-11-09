شاهد: حريق ضخم يلتهم مصنعا للصلب في نيويورك

بذل العشرات من رجال الإطفاء الأمريكيين جهودا مضنية للسيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الأربعاء بمصنع للصلب بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحريق اندلع بمصنع "بيت لحم" بمنطقة لاكاوانا في نيويورك عندما سقط مصباح كهربائي على بعض المواد القابلة للاشتعال ما أدى لاشتعال الحريق داخل المصنع الضخم.

وأمكن رؤية الدخان الناجم عن الحريق عن بعد عدة كيلومترات، ما دفع السلطات إلى مطالبة سكان المناطق المحيطة بالمصنع إلى الاحتماء بمنازلهم وعدم الخروج.

ولم تعلن السلطات عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق. لكن السكان القريبين من موقع المصنع قالوا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عقب بدء الحريق.