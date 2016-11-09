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شاهد: إحباط وسط الفلسطينيين واللاجئين السوريين بسبب فوز ترمب

9/11/2016

عبر العديد من الفلسطينيين واللاجئين السوريين عن خيبة أملهم تجاه فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب بمنصب الرئاسة.

وفي مخيم للاجئين السوريين ببلدة عكار شمال عبر العديد من اللاجئين السوريين عن تخوفهم من أن يجلب فوز ترمب لهم مزيدا من المعاناة.

وقال لاجئ سوري يدعى أسامة بتار إن فوز ترمب يمثل خبرا سيئا للاجئين.

وأضاف: "فوق إننا وضعنا صعب ناطرين (منتظرين) تجيلنا حلول من بره يجي يحطوا لنا رئيس عنصري طائفي ضد الثورة السورية.. نحن كنا متأملين يطلع رئيس لأمريكا يساعد بحل. شيء يهدي الوضع.. شي نقدر

نرجع نتفاجأ أنه بينجح رئيس طائفي عنصري هو ضد الثورة السورية".

وفي قطاع غزة قال مواطنون فلسطينيون إنهم يعتقدون أن فوز ترمب سيكون له تأثير سلبي على تطلعات الفلسطينيين في الوقت الذي تعزز فيه ثقة الإسرائيليين.

وأثناء الحملة الانتخابية حظي ترمب بدعم من الإسرائيليين بعد أن وعد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة وهي خطوة من شأنها أن تكرس الاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل.

ورغم أن هذا الوعد سبق أن أطلقه كثير من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين فإن مواقف ترمب السابقة والمتسرعة ربما تعزز من إمكانية قيامه بهذه الخطوة، وخصوصا وسط سيطرة الجمهوريين على كلا مجلسي الكونغرس.

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