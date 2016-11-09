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زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا تهنئ ترمب

9/11/2016

مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي

هنأت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل أقصى اليمين في فرنسا دونالد  ترمب وذلك قبل قليل من إعلان المرشح الجمهوري فوزا غير متوقع بالرئاسة الأمريكية.

وكتبت لوبان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أطيب التهاني للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب وللشعب الأمريكي الحر."

وتظهر استطلاعات الرأي أن لوبان ستفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل في حين أنها ستخسر إذا خاضت جولة الإعادة أمام أي منافس.

كما علق والد لوبان جان ماري لوبان مؤسس الحزب الذي خاض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2002.

وقال على تويتر "اليوم الولايات المتحدة. وغدا فرنسا"، ورد عليه نائب زعيم الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو "عالمهم يتفتت وعالمنا يبنى."

ويكتسب حزب الجبهة الوطنية تأييدا بسبب مناهضته للهجرة ولسياسات الاتحاد الأوربي في الأعوام الماضية.

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