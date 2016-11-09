زعماء يمينيون عالميون يحتفلون بفوز ترمب

أنصار ترمب يحتفون بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعرب يمينيون على مستوى العالم عن ابتهاجهم لفوز شخصية يمينية بمنصب الرئاسة الأمريكية، بينما يحاول سياسيون آخرون إيجاد تفسير لما حدث وتقييم أبعاده .

وفي واحدة من التغريدات الأولى التي أطلقت على تويتر صباح اليوم الأربعاء لدى ظهور فوز مرشح الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب بالرئاسة، قال اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز :" لقد استعاد الأمريكيون أرضهم".

وأبدى كل من القائم بأعمال زعيم حزب الاستقلال البريطاني اليميني ،نايغل فاراج، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف، مارين لوبان، الشعور نفسه ، حيث بادرا بتهنئة ترمب بعد أن اصبحت النتيجة واضحة .

وقال فاراج ،الذي أيد ترمب في بعض فعاليات حملته،:"لقد خضت حملة شجاعة".

وكتبت لوبان في تغريدة على تويتر ،قبيل إعلان النتائج النهائية، "أطيب التهاني للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب وللشعب الأمريكي الحر."