زعماء يمينيون عالميون يحتفلون بفوز ترمب

أعرب يمينيون على مستوى العالم عن ابتهاجهم لفوز شخصية يمينية بمنصب الرئاسة الأمريكية، بينما يحاول سياسيون آخرون إيجاد تفسير لما حدث وتقييم أبعاده .
وفي واحدة من التغريدات الأولى التي أطلقت على تويتر صباح اليوم الأربعاء لدى ظهور فوز مرشح الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب بالرئاسة، قال اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز :" لقد استعاد الأمريكيون أرضهم".
وأبدى كل من القائم بأعمال زعيم حزب الاستقلال البريطاني اليميني ،نايغل فاراج، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف، مارين لوبان، الشعور نفسه ، حيث بادرا بتهنئة ترمب بعد أن اصبحت النتيجة واضحة .
وقال فاراج ،الذي أيد ترمب في بعض فعاليات حملته،:"لقد خضت حملة شجاعة".
وكتبت لوبان في تغريدة على تويتر ،قبيل إعلان النتائج النهائية، "أطيب التهاني للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب وللشعب الأمريكي الحر."